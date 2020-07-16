Su Faturalarına Taksit İmkanı

Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında su faturalarını ödeyemeyen abonelere gecikme zammı ve faiz alınmadan borçlarını Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında üç eşit taksitle ödeme imkânı sağlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2019 mali yılı kesin hesabı ve faaliyet raporları görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlık yaptığı toplantıda son bir yılın değerlendirmesini yaparak, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yavaş, “Göreve geldik ve ilk olarak bu şehri yönetenlere karşı halkta güven duygusunu inşa ettik” dedi.

SU BORCUNU ÖDEMEYEN ABONELERE FAİZSİZ TAKSİT İMKÂNI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde su abonelerini yakından ilgilendiren karar oy birliği ile kabul edildi. ASKİ Genel Müdürlüğünün COVID-19 salgınında abone uygulamalarına ilişkin Başkanlık yazısının görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisinde, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında su faturalarını ödeyemeyen abonelere gecikme zammı ve faiz alınmadan borçlarını Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında üç eşit taksitle ödeme imkânı sağlandı.

BAŞKAN YAVAŞ: “ANKARA ÇOK YORULDU”

Meclis toplantısında yaptığı sunumda Büyükşehir Belediye Meclisini 11 milyar TL borçla devraldıklarını belirten Başkan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu şehir devletimizin kurulduğu şehir. Bu şehir Cumhuriyetin Başkenti. Bu şehir Türkiye’nin vitrini. Gelin görün ki Ankara yıllarca çok yoruldu. İşte biz Ankara’nın bu yorgun yüzünü unutturmak için Ankara’yı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent yapmak için yola çıktık. İmar rantını kestiğimizde nerelerden sesler geldiğini duydunuz. Bizim için bir mazlumun ahı, rantı kesilen imar yüzsüzlerinden kat kat üstün ve önemlidir. Bizim için bir yetimi tebessüm ettirmek, halkın parasını plastik oyuncaklara yedirenlerin feryatlarına kulak vermekten daha şereflidir.”

“GÜVEN İNŞA ETTİK”

Geçmiş dönemle göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren 1 yıllık dönemi karşılaştırmalı olarak anlatan Başkan Yavaş, amaçlarının eskiyi kötülemek değil yapılanların ya da yapılmayanların iyi anlaşılmasını sağlamak olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Geçmişte hiç mi güzel hizmetler yapılmadı, elbette yapıldı. Yapılan güzel hizmetler için teşekkür ediyoruz. Biz göreve geldik ve ilk olarak bu şehri yönetenlere karşı halkta güven duygusunu inşa ettik. İnsanlar, zorda kaldıklarında imdada yetişecek bir belediyenin varlığından haberdar oldular. En karamsar zamanlarda bile ellerinden tutacak, derdini paylaşacak bir büyük çatı olduğunu fark ettiler. Gerginliklerden yorulmuş bu kentin, adalete, dayanışmaya, kardeşliğe ve şeffaflığa ihtiyacı vardı. Belediyecilik anlamında partizanlığın, ahbap çavuş ilişkilerinin, dar kadrocu anlayışın son bulması gerekiyordu. Şu bir yıl içinde isterdik ki, ortak paydamız Ankara için tüm meclis üyelerimiz bu ilkeler doğrultusunda bizlere destek olsun, yanlış yaparsak elbette karşı çıksın ama adalet, şeffaflık ve hizmet yarışımıza, rozetsiz belediyeciliğimize omuz versin, maalesef olmadı. Muhtemelen seçimi bir hezimet gören bir anlayış hep devrede kaldı. 1 yılda inşa ettiğiniz en büyük şey nedir diye sorarsanız, cevabı sadece Ankara halkı değil, milletimiz veriyor. Güven inşa ettik. Üstelik kamuya güvenin sarsıldığı bir ortamda. O güven, istediğiniz kadar para koyun, parayla inşa edilmez. Samimiyetle, adaletle, şeffaflıkla, dert ortaklığıyla inşa edilir. Belediyeciliği betondan, plastikten, demirden ibaret gören anlayış, bu sırrı çözemese de biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Hepiniz gördünüz, yardım kampanyalarımıza kim bir tuğla koyduysa, o tuğlanın gittiği yerden emin olarak koydu. Kim bir kardeşine yetişmeye, onun sofrasına aş koymaya çalıştıysa bunu huzur içinde yaptı. Ankara dışından bile uzanan eller, iyilikte yarışa ortak oldu. Güzelliği paylaşmak istedi, belediyemiz işte o bir yılda inşa ettiği ‘emin’ kimliğiyle bunu başardı.”

BAŞKAN YAVAŞ’TAN ŞİRKETLERE YÖNELİK ÇARPICI TESPİTLER

“Elbette benim de Ankara için hayallerim var, bambaşka projelerimiz var” diyen Başkan Yavaş, geçmiş dönemde yapılan özelleştirmeler nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin uğradığı zararı da rakamlarla anlattı:

“Belbeton özelleştirilmeden önce 2007-2010 yılları arasında şirkete yenileme ve kapasite artırımı için 17 milyon 500 bin dolar yatırım yapılıyor. Yapılan yatırımlar sonucunda Belbeton 6 farklı üretim tesisiyle alanında Türkiye'de benzeri olmayan bir şirkete dönüşüyor. 2011'de Meclis kararı alınarak şirketin Belediye'ye önceki dönemlerde elde ettiği karlardan ödemesi gereken 5 milyon kar payı şirketin sermayesine ekleniyor. Aynı kararla sermayenin 2 milyon TL nakit karşılığında artırılması suretiyle firmaya taze para girişi sağlanıyor. Bunu da Belediye ve ortakları Belbeton'a ödüyor. 2012 yılında 12 milyon 500 bin dolara özelleştiriliyor. Yani 17 milyon 500 bin yatırım yapılmasına rağmen, değer tespitini Ankara Büyükşehir şirketleriyle iş ilişkisinde bulunan bir şirket yapıyor. Tarafsız bilirkişi raporuna göre asgari bedeli yaklaşık 29 milyon dolar, normal bedeli ise 47 milyon dolar olan şirketin 12 milyon 500 dolara özelleştirilmesiyle asgari 16 milyon 241 bin dolar, normalde de 35 milyon dolar kamu zararı oluşuyor. Bunlar Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirildi. Bilirkişiler incelemelerini yaptı.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentgaz’ın özelleştirme sürecine ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“Başkentgaz'da Meclis tutanağı var. Bu şirket de değerinin çok altında bedelle özelleştiriliyor. 2008'de yüzde 80 hissesine 1 milyar 600 milyon veriliyor. Yükümlülüklerini yerine getiremediği için ihale iptal ediliyor. 2013'te bu sefer şirketin yüzde 100'ü 1 milyar 162 milyon dolara satılıyor. Dönemin Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımız şirketin yüzde 80’i için ilk seferde teklif edilen 1,6 milyarın çok az olduğunu, eğer daha altında özelleştirilirse bunun hesabı sorulmalıdır diyor. 27 Kasım 2006 Belediye Meclisinde Belediye Başkanının da ‘3 milyar dolara satmak istiyorum’ ifadeleri var. Ne olduysa sonra da bu paranın 3'te 1 fiyatına bir özelleştirme görüyoruz.”

ASKİ’nin 2019 yılını 278 milyon TL zararla kapattığını söyleyen Başkan Yavaş, bunun nedeninin mal ve hizmet alımlarının yüzde 50 oranında artmasından kaynaklandığına dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2015 yılında ASKİ’nin yaptığı harcamalara ilişkin şu çarpıcı örneği de meclis üyeleriyle paylaştı:

“15 milyon TL’ye karaçam alınmış. Firma tanesini 1,5 TL’ye alıyor, ASKİ’ye 14,90 TL’ye satıyor. 10 katı fiyatla karaçam fidanı alacaksınız ama Ankaralıları su kesintilerine, sellere mahkum edeceksiniz. Üstelik Orman Genel Müdürlüğünün raporunda bu fidanların dikilmediği zaten dikilecek bu kadar alanın olmadığı belirtilmiş. Aynı firma çalışmayan otopark sistemini yine 2015’te 2 katına ASKİ’ye satmış. Teknik olarak çalışması mümkün olmayan bir otopark. Gölbaşı’na 1,8 milyon TL’ye Uçuş Okulu yapılmış. Uçak ve helikopterlerin belediyeye zararı 42,5 milyon TL. Onlar da savcılıkta. Bir de lüks araçlar var. 4 adet lüks aracın toplamı 1,9 milyon TL. Sadece 1 tanesinin 2014 yılında zırhlanma bedeli 180 bin, motor arızası 127 bin TL.”



ÖLÜ YATIRIMLAR

Önceki dönemde Başkent'in çeşitli noktalarına büyük paralar harcanarak yapılan “ölü yatırımları” tek tek anlatan Başkan Yavaş, eski Başkanın “Yönetime girseydik burayı Ankaragücü'ne verecektim” sözlerini hatırlatarak, içinde 14 futbol sahası, 35 tane villa, spor kompleksleri ve bir otelin bulunduğu Saray Spor Tesisleri'nin daha sonra başka bir kuruma devredildiğini söyledi.

Osmanlıspor'a tahsis edilen Yenikent Stadı hakkında da bilgi veren Başkan Yavaş, “Tadilatı için güncel değeri 37 milyon TL, 2019 yılında doğalgaz ödemesi 54 bin TL, elektrik ödemesi 1 milyon 800 bin TL yani nedense Osmanlıspor'a tahsis edilmesine rağmen parasını belediye ödüyor. Buranın benden önce davası açılmış, tahliyesi kazanılmış ama maalesef tahliye ettiremiyoruz. Bu kararı uygulattıramıyoruz” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ KAHRAMAN İTFAİYECİLERE SAHİP ÇIKTI

Son zamanlarda Ankara İtfaiyesi'nin yangınlara geç gittiği iddialarına tepki gösteren Başkan Yavaş, meclis üyelerine yaptığı sunumda depremde ve yangında hayat kurtaran kahraman itfaiyecileri şu sözlerle savundu:

“Ankara İtfaiyecileri Elazığ depreminde destan yazdılar. Buraya geldiklerinde onlara emek veren eski başkanlara da ben teşekkür ettim. Şimdi bu kahramanlar her yangıda neden karalanıyorlar. Günahını almayın bu insanların. Bu insanların birçoğunu siz aldınız işe. Koç gibi de çalışıyorlar. Bu itfaiyecilerin haklarını teslim edin, siyaset malzemesi yapmayın. Bu insanlar hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bazı ithamlar var, bu insanların motivasyonunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yok.”



Başkent’te asfalt yatırımlarına da değinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, merkez ilçelerde 40 milyon ton asfalt ihtiyaç olduğunu belirterek, “Göreve geldiğimizde 25 ilçemizde toplamda 6 milyon ton asfaltlanması gereken ama asfaltlanmayan köy yolu vardı. Bunun maliyeti 1,5 milyar TL. 5 yılda yapılmayanı benden 1 yılda yapmamı bekleyen meclis üyeleri var. Son 10 yılda asfaltın ortalama bedeli 57,3 dolar. Bizim yaptığımız ihalede aldığımız asfaltın tonu 25 dolar. Üstelik aynı firma” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin zabıta ihtiyacının da acil olduğunu ifade eden Başkan Yavaş, bir başka acil alım yapılması gereken konunun otobüsler olduğuna dikkat çekti ve “300 otobüs alımı için 60 milyon Euro konusunda önce komisyonda evet dediniz sonra Meclis’te kim talimat verdiyse birden bire hayır dediniz. Sonrasında kamuoyunun tepkisinden dolayı kabul ettiniz. Şimdi süreç devam ediyor. 2020 yatırım programına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önünde” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN BİRLİK ÇAĞRISI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kent yönetiminde ortak akılla çalışmaya önem verdiklerini belirterek, Belediye Meclisinde grubu bulunan partilere birlik çağrısı da yaptı:

“Bütün ilçe belediye başkanlarımızın kendi ilçeleriyle ilgili mutlaka seçmenine vaat ettiği projeleri gelin bu projeleri Büyükşehir ile birlikte yapalım, kendi ilçelerimize birer eser kazandıralım demesini beklerdim. Maalesef bu olmadı. Sık sık uzattığımız eller boşta bırakıldı. Bundan sonra belediye başkanı arkadaşlarımın öncülüğünde yapılacak projeleri bir an evvel yapalım. Bu şekilde hareket etmekten zarar gören Ankara ve Ankaralılar. Ankara bizi bunun için seçmedi. Bir araya gelin, yan yana gelin ve Ankara için güzel hizmetler yapın diye seçti. Hiç kimse bizim düşmanımız değil. Dolayısıyla kimseyi rakip, düşman olarak görmüyoruz. Tekrar bu vesileyle birlik beraberlik içinde hizmet etme çağrımı yineliyorum.”



“ENKAZ EDEBİYATI YAPMIYORUM”

Meclis üyeleri ve grup başkan vekillerinin yaptığı konuşmalara yanıt veren Başkan Yavaş, eleştirilere de yanıt verdi:

“Enkaz edebiyatı yapmadım, yapmıyorum da. Borçları söyledik, belediyenin imkanları da var dedik. Gerçekten imkan da var. Neden kıyasladık? Bakın ben hep ortak akıldan bahsediyorum. Belediyenin parasını ölü yatırımlara yatırmayacağım diyorum. Benim mucize dediğim bir proje yarın batabilir. Ne yapmak lazım o zaman, tek kişinin aldığı bu tür yatırım kararlarının toplum içinde tartışılması gerekir. Bu yüzden öncelikli alınan yatırım karlarının hatalı olduğunu, ben olsaydım bunları yapmazdım diye anlattım. Dilimi de direkt itham etmemeye çalıştım. Bir yere gelince, Osmanlıspor olayına gelince oraya yapılan masrafı görünce ve oradaki Ankaragücü yönetimini bize verseydiniz, ben bunu Ankaragücü’ne verirdim sözünü görünce bunun başka hiçbir izahı yok arkadaşlar. Demek ki 600 milyonluk o tesis Ankaragücü'ne ve Ankaralıya yapılmamış. Yine Osmanlıspor aynı şekilde tahsis ediyorsunuz ve bunun doğalgaz parasını belediye ödüyor. Asla etik bir şey değil. Benim ailemden hiç birisi ne belediyeye gelir ne de hiçbir yakınım belediyeyle hiçbir işi olmaz. Mümkün olduğu kadar uzak tutuyorum çünkü şaibesinin bile ne kadar kötü olduğunun farkındayım. Onun için hep eskiyle kıyasladık.”

Başkan Yavaş, meclis üyelerinin kendisini bir kere arayıp ilçeleriyle ilgili sorunları iletmediğinin de altını çizdi:

“Serzenişim şu: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak beni arayıp bir tane geri döneniniz var mı? Şimdi bürokratlarım bu şekilde veya ilçedeki partililerin bazen taraflı olduğu söyleniyor. Evet yapabilirler bu siyasette sık karşılaşılan bir şey ama burada ben varım. Eğer ben de onların yaptığı gibi yapıp vermeyin, etmeyin uzak durun diyorsam, o zaman buraya çıkıp bana istediğiniz sözü söylemeye hakkınız var. Bir telefon etmeye hala çekiniyorsunuz. Kimden korkuyorsunuz? Bırakın artık grubu serbest bırakın. İstediği gibi aransın, hizmetini alsın. Eğer ben bu talebi geri çevirirsem, o zaman gelin arkadaşlar her ay meclisimiz var ağzınızı doldura doldura konuşabilirsiniz. Ama benim haberim bile olmuyor. Ben tek tek cevap vermek istemiyorum. Bütün ilçe belediye başkanlarımızın taleplerini not aldım. Tek tek onları kontrol edeceğiz, bizim eksiğimiz olan yerleri telafi edeceğiz. Gerekirse ilçe

belediye başkanlarımızı aramak suretiyle oradaki şikayetleri gidermeye çalışacağım.”

Belediyede liyakatsiz kadrolarla çalıştıkları eleştirilerine de yanıt veren Başkan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Atamaların birçoğunu ben bizzat yaptım. Ama benim hızıma ulaşamadıktan sonra, benim koyduğum hedefleri yapamadıktan sonra babamın oğlu olsa gözüm görmez. Koşturacak, çalışacak ben uyumuyorsam uyumayacak. Benim çalışma sistemim böyle. Belki benimle çalışmak zordur ama biz bu şekilde özellikle hızımıza uyanlarla devam edeceğiz, hızımıza uymayanlar da hızımızı ayıracağız.”

Başkan Yavaş Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse’ye de, “Sayın Köse bu sözüm size pandemide hepimiz bir takım tedbirler alırken, ilk defa memurun sosyal denge parasını keserek başladınız işe. Daha biz kimseden bir lira para kesmedik. ” dedi. Köse’nin Mamak Belediyesi olarak ANKAPARK’a talip olduğunu açıklaması üzerine Başkan Yavaş, “ANKAPARK’ı istemeyin bizden, istiyorsanız şirketten alın. Bunu söyledim zaten, işletmeye niyetiniz varsa şirketten alın. Onlarda zaten, bizde değil ama sizin almanızı tavsiye etmem. Siz Ali Kuşçu Bilim Merkezi’ne bile sahip çıkmadınız. ANKAPARK’a asla sahip çıkmazsınız” yanıtını verdi.

15 SAAT CANLI YAYIN REKORU

15 saat süren ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısında, Başkan Yavaş ve Meclis üyeleri 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri de minnetle andı.

Yapılan konuşmaların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2019 mali yılı kesin hesapları oy çokluğu ile kabul edilirken, faaliyet raporları da Meclis’ten geçti.