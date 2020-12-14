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Su hatları ve ızgara temizliği mesaisi

Başkent’te aşırı yağışlarda yaşanan sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, tıkanan atık su ve yağmur suyu hatlarını temizliyor.
Su hatları ve ızgara temizliği mesaisi

Kentsel alanlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını rutin şekilde temizleyen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde kapsamlı bir temizlik, bakım ve onarım çalışması başlattı. 
    ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk çalışma kapsamında kum, çakıl, yağ ya da dökülen yapraklar ile tıkanan 1 milyon 286 bin metre hat ile 60 bin ızgaranın temizleneceğini açıkladı.

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HEDEF SU TAŞKINLARININ ÖNÜNE GEÇMEK
    Kentin atık ve yağmur suyu hatlarının zamanla kum, çakıl, yağ gibi çökelmiş malzeme birikimi ile dolarak çalışamaz duruma geldiğine dikkat çeken Öztürk, “Özellikle sonbahar aylarında ağaçlardan dökülen yapraklarla dolan ızgaralar işlevini yitirdiği için bu mevsimde bu çalışma daha da önem kazanıyor” dedi. 

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   İlk etapta Sincan, Etimesgut, Keçiören, Pursaklar, Çubuk, Elmadağ ve Beypazarı başta olmak üzere 7 ilçede çalışmalara başlayan ASKİ ekipleri; geniş kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını 25 ilçenin tamamında gerçekleştirecek. Ekipler, 1 milyon 286 bin metre atık su ve yağmur suyu hattı ile 60 bin ızgara temizliği dışında ayrıca 4 bin kayıp bacayı da yükseltecek.

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