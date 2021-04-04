Su israfına kademeli su tarifesi önlemi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, büyük bir bölümünü hobi bahçeleri sahiplerinin oluşturduğu yüzde 16’lık kesimin Ankara suyunun yüzde 52’sini kullandığını söyledi. Başkan Yavaş bu israfı önlemek için kademeli su tarifesine geçeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir televizyon programında Ankara’nın su tüketimi ve su durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, Ankara’da tüketilen suyun yüzde 52’sini yüzde 16’lık kesimin tükettiğine dikkat çekerek, su israfını önlemek için kademeli su tarifesine geçeceklerini belirtti. Yüzde 16’lık kesimin genelde hobi bahçesi sahipleri olduğuna dikkat çeken Yavaş, “Gerekirse hobi bahçelerine su vermeyeceğiz, israfı engelleyeceğiz” dedi.

MECLİS ENGELİNE TAKILDI

Ankara’da suyun metreküpünün 5 TL olduğunu, köylerde ise yerleşimi teşvik etmek için daha ucuza su verildiğini hatırlatan Yavaş, “Çamlıdere barajına güneş enerjisi panelleri döşeyerek, hem suyun buharlaşmasına engel olmak, hem de oradan elde edilen enerjiyi yoksul ailelere ücretsiz elektrik olarak verecektik. Ama izin vermediler, engellediler. Yoksul ailelere suyun metreküpünü 1 TL’den vereceğiz ama meclis dört aydır bunu da erteliyor, kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

KADEMELİ SU TARİFESİ İSRAFI ÖNLEYECEK

Su israfını önlemek için kademeli su tarifesine geçmek istediklerini ama büyükşehir belediye meclisi tarafından engellendiklerini dile getiren Yavaş, kademeli su tarifesinin büyük oranda israfın önüne geçeceğini belirtti. Yavaş, “Ankara’da suyun inanılmaz derecede yanlış bir kullanımı var. Su tüketimi 2019 rakamlarına göre; toplumun yüzde 65’i 10 tonun altında kullanıyor. Yüzde 15’i ise yüzde 44,12’sini kullanıyor. Bir evde 120 ton su kullanan var. “

YÜZDE 16’LIK KESİM SUYUN YÜZDE 52’SİNİ KULLANIYOR

“2020 rakamlarına baktığımızda ise 10 tonun altında su kullananlar oranı yüzde 64 ve suyun yüzde 30’unu kullanıyor. Yüzde 16’sı ise suyun yüzde 52’sini kullanıyor. Bunları tarımsal sulamada kullanıyor. Bu yüzden su fakiri bir ülkeyiz. Biz bu yüzden kademeli su tarifesine geçiş yapmak istiyoruz. İlgili bakanlığında zaten bu yönde önerisi var. Birçok belediyede bu tarifeye geçilmiş. Biz zam yapmayacağız, su israfı için kademeli sisteme geçeceğiz.”

AŞIRI TÜKETİMİN SEBEBİ; HOBİ BAHÇELERİ

“Çok kullanandan daha çok ücret alacağız. Bu aşırı tüketimin sebebi çok sayıda hobi bahçesi olmasıdır. Ufacık bir bahçeye inanılmaz bir şekilde sulama yapılıyor. Biz bu israfı önleyeceğiz. Ama ne yazık ki mecliste buna engel oluyorlar. Ankara’nın şu an su sıkıntısı yok ama yazın yüksek yerlere çok kullanımdan dolayı su çıkmıyor. Dolayısıyla insanlar temizliğini yapamıyor. Halen tankerle su götürdüğümüz köyler var.”

ASKİ’DEN 4 MİLYAR LİRA TASARRUF

“Bizim muhalefetimiz sayesinde Başkent’te su 10 liradan 5 liraya indi. Eğer bizim yönetimimizde de 10 liradan satılsaydı 4 milyar lira ek gelir kasamızda olacaktı. Bu para Ankaralının cebine kaldı. Eski yönetim yıllarca bu şekilde pahalı su sattı. Paraları da başka işlere yatırdı. Ankara’da birçok köyde musluktan su akmıyor. 210 tane köyün kanalı açıktan akıyor. Bunlar dururken ASKİ’nin paraları başka yerlere harcanmış.”

HOBİ BAHÇELERİNE SU VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ

Kademeli su tarifesi çok adil bir sistem. Bahçenize meyve-sebze ekipte akıl almaz bir şekilde su harcıyorsanız bunun bedelini ödemeniz lazım. Eğer bu şekilde devam ederse hobi bahçelerine su vermeyi düşünmüyoruz. Vatandaşı bu konuda bilgilendirdik. Su sorunu şimdilik yok ama tedbir almamız gerekiyor” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA