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Su Kesintisi 01 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 30 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 01 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 01 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte  01 Temmuz 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

01 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 1.07.2021 10:20:00
Tamir Tarihi: 1.07.2021 15:00:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YEŞİLDERE SEYİT CEMALİ MH ARAPOĞLU SK İÇİ ALT YAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA KURUMUMUZA AİT 90 LIK PVC BORUYA HASAR VERMİŞLERDİR.SEYİT CEMALİ MH 01.07.2021 TARİHİNDE SAAT 09.00-1500 ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YEŞİLDERE SEYİT CEMALİ MH

GÖLBAŞI

 

Arıza Tarihi: 1.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.07.2021 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Eymir Mahallesi Manyas gölü caddesinde Q280 hattaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: EYMİR MAH. TOKİ

PURSAKLAR

 

Arıza Tarihi: 1.07.2021 10:15:00
Tamir Tarihi: 1.07.2021 13:15:00
Detay: Pursaklar ilçesi Kösrelikkızığı Mahallesi Taşkent Küme Evleri içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Taşkent Küveevleri

POLATLI

POLATLI

 

Arıza Tarihi: 1.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.07.2021 12:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ GORDİON CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

 

 

 

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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