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Su Kesintisi 02 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 02 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 02 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 02 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 02 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 02 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  02 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

02 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Çubuk

 

Arıza Tarihi: 1.09.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 2.09.2021 11:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ AŞAĞIEMİRLER MAHALLESİNDE SONDAJ MOTORUNDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI 02.09.2021 SAAT 11:00'A KADAR SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AŞAĞIEMİRLER MAHALLESİ

 

Arıza Tarihi: 1.09.2021 15:00:00
Tamir Tarihi: 1.09.2021 21:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ KUYUMCU MAHALLESİ VE DEDELER MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI SAAT 21:00'A KADAR SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
Etkilenen Yerler: KUYUMCU MAHALLESİ VE DEDELER MAHALLESİ

Sincan

 

Arıza Tarihi: 2.09.2021 00:00:00
Tamir Tarihi: 3.09.2021 00:00:00
Detay: Temelli Yenihisar Mahallesinde bulunan arıtma tesisimizde meydana gelen arızadan kaynaklı 02.09.2021 Perşembe günü saat 00.00 ile 03.09.2021 saat 00.00 saatleri arası hizmet veremeyecek olup, Mahallelerimizin üst kotlarında basınç düşüklüğü ve su kesintileri öngörülmektedir. Susuzluk yaşanmaması adına depolarımıza tankerlerle takviyeye devam edilecektir. Bu süre zarfında siz değerli abonelerimizden, bahçe sulaması ve zorunlu olmayan su tüketimi yapılmamasını önemle arz ederiz.
Etkilenen Yerler: İstiklal, Gazi, Cumhuriyet, Hürriyet, Yenihisar, Alcı, Malıköy Mahalleleri.

Polatlı

 

Arıza Tarihi: 2.09.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 2.09.2021 17:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ FATİH MAHALLESİ ZEMZEM SOKAKTA ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Akyurt

 

Arıza Tarihi: 2.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 2.09.2021 13:00:00
Detay: AKYURT İLÇESİ KAVAKLIDERE CADDESİNDE KANAL ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MH.

Güdül

 

Arıza Tarihi: 1.09.2021 10:35:00
Tamir Tarihi: 1.09.2021 19:35:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ YUKARI MAHALLE 19 MAYIS CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA İLETİM Ø140 PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR .
Etkilenen Yerler: YUKARI MAHALLE AŞAĞI MAHALLE EMİRLER MAHALLESİ YENİ MAHALLE

 

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

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