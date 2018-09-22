Su Kesintisi 02 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 02 Temmuz 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 02 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 02 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 02 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 02 Temmuz 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

02 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 2.07.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 2.07.2021 18:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Etiler mahallesi sınırları içerisinde çalışmaları devam eden fen işleri yeni yol açma ve köprülü kavşak çalışmaları nedeni ile Ø 300 mm çapındaki içme suyu hattının deplase edilmesi çalışması yapılacağından dolayı planlı su kesintisi uygulanacaktır. Etkilenen-Etiler mahallesi tamamı.

Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesinin Tamamı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.07.2021 10:10:00

Tamir Tarihi: 2.07.2021 16:00:00

Detay: Ahlatlıbel Mahallesi 1858 Cadde ile 1859 Sokak köşede ani oluşan Ø400'lük temiz su borusu arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel Mahallesi ve Gölbaşına İlçesine bağlı Taşpınar Mahallesi

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 2.07.2021 10:30:00

Tamir Tarihi: 2.07.2021 17:00:00

Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDA DEVAM EDEN ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

Arıza Tarihi: 2.07.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.07.2021 15:00:00

Detay: NALLIHAN İLÇESİ NASUHPAŞA MAHALLESİ ANKARA İSTANBUL DEVLET YOLU CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI (PVC) 75 LİK ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: NASUHPAŞA-ALİAĞA- YAZI- HACIBEY

MAMAK

Arıza Tarihi: 2.07.2021 09:20:00

Tamir Tarihi: 2.07.2021 14:00:00

Detay: Mamak ilçesi Fahrikorutürk mahallesi 874 sokak içinde Kanal inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam 1600lük yağmur hattı kazısı ve imalatı esnasında kurumumuza ait Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattına hasar verilmesinden dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: fahrikorutürk mh 874 sk ve çevresi

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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