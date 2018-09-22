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Su Kesintisi 03 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 03 Eylül 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 03 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 03 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 03 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 03 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  03 Eylül 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

03 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Pursaklar

 

Arıza Tarihi: 3.09.2021 08:35:00
Tamir Tarihi: 3.09.2021 11:30:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi Efe Sokak içerisinde 63'lük PVC içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle tahmini 3 saat kesinti olacaktır
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler : Şenkal sokak Ziya ülhak caddesi Güfte sokak Kılavuz sokak Nazlıhan caddesi Efe Sokak Finike Sokak

 

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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