Su Kesintisi 04 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 04 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 04 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 04 Ağustos 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
04 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Yenimahalle
Arıza Tarihi: 4.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 4.08.2021 12:00:00
Detay: Yenimahalle Kent Koop mah.1844 cad içi ø125 duktil içme suyu Dagitim şebeke hatti arizasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Kentkoop mah.1844 cad içi
Mamak
Arıza Tarihi: 4.08.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 4.08.2021 13:00:00
Detay: Mamak ilçesi Ege mahallesi Mustafa Yücel özbilgin caddesi içinde ani olarak oluşan Q100 lük duktil boru içmesuyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 13.00a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler. Ege mahallesi nin bir kısmı
Ayaş
Arıza Tarihi: 3.08.2021 17:30:00
Tamir Tarihi: 4.08.2021 10:00:00
Detay: Ayaş, Emine tevkifa Ayaşlı mahallesi Arıklar küme evleri mevkii dağıtım hattındaki arıza sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Emine Tevfika Ayaşlı mahallesi Arıklar Kümeevleri tamamı
Elmadağ
Arıza Tarihi: 4.08.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 4.08.2021 17:50:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ.MUZAFFER EKŞİ.MH.202.SOKAKTA KANALİZASYON ÇALIŞMASI YAPILMAKTA OLUP DAĞITIM ŞEBAKE HATTININ TETBİR AMAÇLI SUYU KESİLMİŞTİR.
Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ.MH
Arıza Tarihi: 4.08.2021 09:10:00
Tamir Tarihi: 4.08.2021 17:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER.MH415.CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAGITIM ŞEBEKE HATTIDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER.MH.
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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