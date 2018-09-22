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Su Kesintisi 04 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 04 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 04 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 04 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 02 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 04 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte  04 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

04 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇANKAYA

 

Arıza Tarihi: 4.07.2021 11:55:00
Tamir Tarihi: 4.07.2021 18:00:00
Detay: ÇUKUR AMBAR 1516 CADDE ÜZERİNDE KANALİZASYON HATTI DÖŞEME ÇALIŞMA ESNASINDA Q400 DUKTİL İÇME SUYU HATTINA HASAR VERİLMİŞ OLUP SULAR KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: ÇUKURAMBAR,ÇİĞDEM,İŞÇİBLOKLAR,YÜZÜNCÜYIL MAHALLELERİ TAMAMI

 

BEYPAZARI

 

Arıza Tarihi: 4.07.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 4.07.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI KÜME EVLERİ SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI KÜME EVLERİ SOKAK VE BİR KISMI

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 4.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 4.07.2021 14:00:00
Detay: Güdül İlçesi Güneyce Mahallesi Kümeevler sokakta meydana gelen ana iletim hattında vana değişimi yapılabilmesi için su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Güneyce Mahallesi tamamı

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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