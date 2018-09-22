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Su Kesintisi 05 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 05 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 05 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 05 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 05 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 05 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  05 Eylül 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

05 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Çubuk

 

Arıza Tarihi: 4.09.2021 17:10:00
Tamir Tarihi: 5.09.2021 10:00:00
Detay: SÜNLÜ MAHALLESİNDE ALT YAPI ÇALIŞMASI YAPAN FİRMANIN İÇMESUYU HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: YAYLA 11-12. SOKAKLAR

 

Arıza Tarihi: 5.09.2021 08:40:00
Tamir Tarihi: 5.09.2021 12:10:00
Detay: YILDIRIM BEYAZIT MAH UĞUR SK 100 LÜK ASBES BORU ARIZASI NEDENİZLE SAAT 12:00 KADAR SU KESİNTİSİ YAPILACAK
Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAH UĞUR SK VE ÇEVRESİ

Polatlı

 

Arıza Tarihi: 5.09.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 5.09.2021 17:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ŞENTEPE MAHALLESİ ÇEÇENİSTAN CADDESİNDE MEYDANA GELEN ANAİRSALE HATTINDAKİ PATLAK NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ-ESENTEPE MAHALLESİ-GÜLVEREN MAHALLESİ

Beypazarı

 

Arıza Tarihi: 5.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.09.2021 11:30:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ÇAMLIBAĞ SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDANDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ÇAMLIBAĞ SOKAK VE BİR KISMI

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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