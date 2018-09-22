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Su Kesintisi 05 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 05 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 05 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 02 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 05 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte  05 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

05 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

YENİMAHALLE

 

Arıza Tarihi: 5.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.07.2021 11:00:00
Detay: YENIMAHALLE Yakacık mah bağlar mevki deki depodaki PE 90 borudaki arizadan dolayi sular kesilmistir..
Etkilenen Yerler: Yakacık bağlar mevki

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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