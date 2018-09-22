Su Kesintisi 05 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 02 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 05 Temmuz Ankara Su Kesintisi!
İşte 05 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
05 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 5.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.07.2021 11:00:00
Detay: YENIMAHALLE Yakacık mah bağlar mevki deki depodaki PE 90 borudaki arizadan dolayi sular kesilmistir..
Etkilenen Yerler: Yakacık bağlar mevki
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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