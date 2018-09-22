Su Kesintisi 06 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 06 Eylül 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 06 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 06 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 06 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 06 Eylül 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

06 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Mamak

Arıza Tarihi: 6.09.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 6.09.2021 18:30:00

Detay: Mamak ilçesi imrahor mahallesi imrahor caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q250 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 18.30 a kadar su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Y.İmrahor mahallesi

Sincan

Arıza Tarihi: 6.09.2021 09:35:00

Tamir Tarihi: 6.09.2021 17:00:00

Detay: Pınarbaşı mahallesi kuyumcu sokak ile 114 sokak kesişiminde Kanal İnşaat Daire Başkanlığı İhaleten Firma tarafından Yağmursuyu hattı imalatı çalışması ile içme suyu hattımız çakıştığı için, içme suyu hat deplase işlemi yapılacağından su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: 114 sokak -112 sokak - 135 sokak - kuyumcu cd bir kısmı

Güdül

Arıza Tarihi: 6.09.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 6.09.2021 12:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ GARİPÇE MAHALLESİNDE DAĞITIM SEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: GARİPÇE MAHALLESİ

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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