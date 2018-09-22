Su Kesintisi 06 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 06 Temmuz 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 06 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 06 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 06 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 06 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

06 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI

Arıza Tarihi: 6.07.2021 09:05:00

Tamir Tarihi: 6.07.2021 14:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ FATİH MAHALLESİ MAARİF SOKAKTA ÇİÇEK İNŞAAT ÇALIŞMA YAPARKEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERDİĞİ HASARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

Arıza Tarihi: 6.07.2021 09:45:00

Tamir Tarihi: 6.07.2021 13:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ BELENAY SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 6.07.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 6.07.2021 20:30:00

Detay: Planlı Su Kesintisi; Mamak ilçesi Çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi ile 299 sokak köşesindeki, Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik ana iletim hattına engel teşkil eden Q 100 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattı sebebiyle 06.07.2021 Salı günü saat 08.00 ile 20:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Tuzluçayır. Çağlayan ile Misket mahallelerin alt kotları

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