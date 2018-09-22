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Su Kesintisi 07 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 07 Eylül 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 07 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 07 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 07 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 07 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  07 Eylül 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

07 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Mamak

 

Arıza Tarihi: 7.09.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 7.09.2021 18:30:00
Detay: Mamak ilçesi imrahor mahallesi imrahor caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q250 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 18.30 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Imrahor mahallesi

 

Arıza Tarihi: 7.09.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 7.09.2021 14:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi 2190 sokak içinde ani olarak oluşan Q110 pvc boru arızasından dolayı 13.00a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi nin üst kotları

Beypazarı

 

Arıza Tarihi: 6.09.2021 17:00:00
Tamir Tarihi: 7.09.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ 1.2.3.SOKAK TA HAT YENİLEMESİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ 1.2.3. SOKAK VE BİR KISMI

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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