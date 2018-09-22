Su Kesintisi 07 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 07 Temmuz 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 07 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 07 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 07 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 07 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

07 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 7.07.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 7.07.2021 17:00:00

Detay: Elmadağ İlçesi Kargalı Barajının arıtma sisteminin çıkış vanası arızası nedeniyle 07.07.2021 tarihinde barajdan su alınamamaktadır bu sebepten dolayı gün içerisinde susuzluk ve basınç düşüklüğü şikayeti gelebilir

Etkilenen Yerler: İsmetpasa mah Gümüşpala mah Kemalpaşa mah ve Tatlıca mahallesinin bir kısmından

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 7.07.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 7.07.2021 13:00:00

Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARI Ø160 PVC DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 7.07.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 7.07.2021 19:00:00

Detay: Mamak ilçesi Çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi ile 299 sokak köşesindeki Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik ana iletim hattına engel teşkil eden Q 100 lük Duktil boru içme suyu şebeke hattı

Etkilenen Yerler: Tuzluçayır. Çağlayan mah üst kotları Kartaltepe mahallesi üst kotları

POLATLI

Arıza Tarihi: 7.07.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 7.07.2021 20:00:00

Detay: Atatürk caddesi ve Karamustafa (İnönü) caddesi kesişiminde yapılan içme suyu şebeke hattı çalışmasında duktil borunun mevcut canlı hatta bağlantı çalışması nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet, Yenimahalle, istiklal, Fatih, Zafer ve Kurtuluş mahallelerinin tamamı Şehitlik ve Gazi mahallelerinin bir kısmı

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

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