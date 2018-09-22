  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Su Kesintisi 08 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 08 Ağustos 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 08 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 08 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 08 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 08 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  08 Ağustos 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

08 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Mamak

 

Arıza Tarihi: 8.08.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 8.08.2021 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi yukarı imrahor imrahor caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru hattına engel teşkil eden Q 250 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 08.08.2021 Pazar günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yukarı imrahor mahallesi'nin tamamı

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 8.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.08.2021 15:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

Çubuk

 

 

Arıza Tarihi: 8.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.08.2021 18:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARINDA MEYDANA GELEN YOL ÇÖKMESİNDEN DOLAYI 200'LÜK ASBEST BORU ARIZASI MEYDANA GELMİŞTİR. ARIZADAN DOLAYI SAAT 18:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİNİN TAMAMI VE BARBAROS MAHALLESİNİN BİR KISMI

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

  •  

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara da Kapalı Olan Mesire Alanları06 Ağustos 2021 Cuma 13:39
  • Elektrik Kesintisi 06 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ06 Ağustos 2021 Cuma 10:01
  • Türkiye aşı haritası 06 Ağustos 202106 Ağustos 2021 Cuma 10:00
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?06 Ağustos 2021 Cuma 09:00
  • Eski Orman Genel Müdüründen İlginç Öneri 06 Ağustos 2021 Cuma 00:45
  • Türk İş Başkanı Toy: Düzenleme Yapılmalı06 Ağustos 2021 Cuma 00:10
  • Ankara'daki Burs Veren Kurumlar05 Ağustos 2021 Perşembe 13:35
  • Kaynak Pahalıya Patladı05 Ağustos 2021 Perşembe 08:15
  • Gazetemiz Yazdı Temizlik Başladı05 Ağustos 2021 Perşembe 00:45
  • Yok Satıyor05 Ağustos 2021 Perşembe 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti