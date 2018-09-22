Su Kesintisi 08 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 08 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 08 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 08 Ağustos 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
08 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Mamak
Arıza Tarihi: 8.08.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 8.08.2021 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi yukarı imrahor imrahor caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru hattına engel teşkil eden Q 250 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 08.08.2021 Pazar günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yukarı imrahor mahallesi'nin tamamı
Nallıhan
Arıza Tarihi: 8.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.08.2021 15:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
Çubuk
Arıza Tarihi: 8.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.08.2021 18:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARINDA MEYDANA GELEN YOL ÇÖKMESİNDEN DOLAYI 200'LÜK ASBEST BORU ARIZASI MEYDANA GELMİŞTİR. ARIZADAN DOLAYI SAAT 18:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİNİN TAMAMI VE BARBAROS MAHALLESİNİN BİR KISMI
İLGİLİ HABERLER
Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.