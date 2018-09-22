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Su Kesintisi 08 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 08 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 08 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 08 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 08 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 08 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  08 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

08 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Çankaya

 

Arıza Tarihi: 8.09.2021 00:00:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 13:30:00
Detay: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2762 ile 2790 sokak köşe PVC arızası tekrardan nüks etmesi sonucu su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Ahmet Taner Kışlalı mahallesi

 

Arıza Tarihi: 8.09.2021 08:15:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 16:00:00
Detay: Mürsel Uluç Mahallesi İlker Caddesi içerisinde ani oluşan Ø500'lük temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mürsel Uluç Mahallesi, İlker Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Keklik Pınarı mahallesi ve civarı

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 8.09.2021 02:00:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 12:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Nasuhpaşa Mahallesi Eskişehir Caddesi üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yazı, Hacıbey, Nasuhpaşa, Aliağa Mahalleleri

Polatlı

 

Arıza Tarihi: 8.09.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 10:00:00
Detay: 08.09.2021 07:00 08.09.2021 10:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :ŞENTEPE MAHALLESİ ZAKKUM SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER:ŞENTEPE MAHALLESİ BAĞ EVLERİ MEVKİİ
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BAĞ EVLERİ

Yenimahalle

 

Arıza Tarihi: 8.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 13:00:00
Detay: Yenimahalle Yakacik Mah. 3577 sok içi pe100_ø110 içme suyu Dagitim hatti ariza çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Yakacik mah.Baglar mevki Oyuklu mevki

Kalecik

 

Arıza Tarihi: 8.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 11:00:00
Detay: Kalecik Ahikemal Şenyurt Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde firma tarafından yapılan Q225 lik içme suyu hattı değişikliği nedeniyle 09:00 - 11:00 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Ahikemal Şenyurt mahallesi Ahiler Yenice mahallesi Cuma Saray mahallesi Yenidogan Yeşilyurt mahallesi Çanşa Kale mahallesi

Mamak

 

Arıza Tarihi: 8.09.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 14:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Yunus emre cadde içinde ani olarak oluşan Q110 pvc boru arızasından dolayı 14.00a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi'nin üst kotları

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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