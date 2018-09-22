Su Kesintisi 08 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 08 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 08 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 08 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
08 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Çankaya
Arıza Tarihi: 8.09.2021 00:00:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 13:30:00
Detay: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2762 ile 2790 sokak köşe PVC arızası tekrardan nüks etmesi sonucu su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Ahmet Taner Kışlalı mahallesi
Arıza Tarihi: 8.09.2021 08:15:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 16:00:00
Detay: Mürsel Uluç Mahallesi İlker Caddesi içerisinde ani oluşan Ø500'lük temiz su borusu arızasından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Mürsel Uluç Mahallesi, İlker Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Keklik Pınarı mahallesi ve civarı
Nallıhan
Arıza Tarihi: 8.09.2021 02:00:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 12:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Nasuhpaşa Mahallesi Eskişehir Caddesi üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yazı, Hacıbey, Nasuhpaşa, Aliağa Mahalleleri
Polatlı
Arıza Tarihi: 8.09.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 10:00:00
Detay: 08.09.2021 07:00 08.09.2021 10:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ :ŞENTEPE MAHALLESİ ZAKKUM SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER:ŞENTEPE MAHALLESİ BAĞ EVLERİ MEVKİİ
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BAĞ EVLERİ
Yenimahalle
Arıza Tarihi: 8.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 13:00:00
Detay: Yenimahalle Yakacik Mah. 3577 sok içi pe100_ø110 içme suyu Dagitim hatti ariza çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Yakacik mah.Baglar mevki Oyuklu mevki
Kalecik
Arıza Tarihi: 8.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 11:00:00
Detay: Kalecik Ahikemal Şenyurt Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde firma tarafından yapılan Q225 lik içme suyu hattı değişikliği nedeniyle 09:00 - 11:00 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Ahikemal Şenyurt mahallesi Ahiler Yenice mahallesi Cuma Saray mahallesi Yenidogan Yeşilyurt mahallesi Çanşa Kale mahallesi
Mamak
Arıza Tarihi: 8.09.2021 09:40:00
Tamir Tarihi: 8.09.2021 14:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Yunus emre cadde içinde ani olarak oluşan Q110 pvc boru arızasından dolayı 14.00a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi'nin üst kotları
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Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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