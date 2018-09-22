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Su Kesintisi 08 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 08 Temmuz 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 08 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 08 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 08 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 08 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte  08 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

08 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI

 

Arıza Tarihi: 8.07.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.07.2021 12:00:00
Detay: Zafer Mahallesi Bilen Caddesi Üzerindeki arızadan dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesi Bir Kısmı.

 

ELMADAĞ

 

Arıza Tarihi: 7.07.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.07.2021 17:00:00
Detay: Elmadağ İlçesi Kargalı Barajının arıtma sisteminin çıkış vanası arızası nedeniyle 07.07.2021 tarihinde barajdan su alınamamaktadır bu sebepten dolayı gün içerisinde susuzluk ve basınç düşüklüğü şikayeti gelebilir
Etkilenen Yerler: İsmetpasa mah Gümüşpala mah Kemalpaşa mah ve Tatlıca mahallesinin bir kısmından

PURSAKLAR

 

Arıza Tarihi: 8.07.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.07.2021 12:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Altınova Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı içerisinde PE100 110mm'lik içmesuyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 3 saat kesinti yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Altınova Mahallesi Peçenek Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi

BEYPAZARI

 

Arıza Tarihi: 7.07.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 7.07.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ KANARYA SOKAK TA YUKLENİCİ FİRMA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ KANARYA SOKAK VE BİR KISMI

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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