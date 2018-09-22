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Su Kesintisi 09 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 0 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 09 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 09 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 09 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 09 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  09 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

09 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Beypazarı

 

Arıza Tarihi: 9.09.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 9.09.2021 12:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEKYOLU SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEKYOLU SOKAK VE BİR KISMI

Akyurt

 

Arıza Tarihi: 9.09.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 9.09.2021 14:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Taşpınar mahallesi 2847 sokakta doğal gaz çalışması nedeni ile@ 160 PE boruda hasar meydana geldi 09/09/2021 saat 09:45 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Taş pınar mahallesinin bir kısmı

Gölbaşı

 

Arıza Tarihi: 9.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 9.09.2021 14:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi hacılar mahallesi Haymana yolu üzerinde @ 280 PE borudaki arıza nedeniyle 09/09/2021 saat 09:00 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak.
Etkilenen Yerler: Mogan Sevgi çiçeği ile çalı kuşu siteleri.

Etimesgut

 

Arıza Tarihi: 9.09.2021 01:00:00
Tamir Tarihi: 9.09.2021 13:00:00
Detay: Detay: Etimesgut İlçesi Eeryaman Mahallesi dildevrimi caddesi 285 sokak Q225 lük içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebi ile plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Eryaman evleri geneli

Yenimahalle

 

Arıza Tarihi: 9.09.2021 00:00:00
Tamir Tarihi: 9.09.2021 10:00:00
Detay: Yenimahalle Kuzey Yildizi mah.Kirandagi 2 cad içi pe100_ø110 içme suyu Dagitim hatti ariza çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Kuzey yildizi mah.Kirandagi 2 cad civari

Çamlıdere

 

Arıza Tarihi: 9.09.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 9.09.2021 12:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Yahyalar Mahallesi Çamyanı Sokak 75 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: Yahyalar Mahallesi

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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