Su Kesintisi 09 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 09 Temmuz 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 09 Temmuz Ankara Su Kesintisi!
İşte 09 Temmuz 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
09 Temmuz 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Ankara ASKİ verilerine göre bugün Ankara genelinde herhangi su kesintisi bulunamamıştır.
İLGİLİ HABERLER
Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.