Su Kesintisi 1 Ağustos 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 1 Ağustos 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 1 Ağustos 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Ağustos 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- AYAŞ su kesintisi
Arıza Tarihi: 1.08.2019 09:40:00
Tamir Tarihi: 1.08.2019 13:00:00
Detay: DAĞITIM HATTI SU ARIZASI
Etkilenen Yerler: EMİNE TEVFİKA AYAŞLI MAHALLESİ
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 31.07.2019 20:00:00
Tamir Tarihi: 31.07.2019 23:30:00
Detay: ELEKTİRKSEL ARIZA NEDENİYLE DEPO SEVİYELERİNİN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR BU NEDENLE BAZI BÖLGELERİMİZDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ÇAMLICA MAH.MEHMETAKİF MAH.
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 1.08.2019 08:40:00
Tamir Tarihi: 1.08.2019 12:00:00
Detay: KANUNİ MAHALLESİ 854 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: KANUNİ - UFUKTEPE MAHALLESİ
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