  • BIST 106.904
  • Altın 270,531
  • Dolar 5,7397
  • Euro 6,3243
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Su Kesintisi 1 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 1 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 1 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • MAMAK su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 1.12.2019 11:00:00
Tamir Tarihi: 1.12.2019 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi Cengizhan mahallesi P16 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı pompalar çalışmadığından 17.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Cengiz mahallesi, Duralialıç mahallesi nin üst kotları, Akşemsettin mahallesi, Ege mahallesi nin bir kısmı, Zirvekent mahallesi ile Yakupabdal mahallesi

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturmasında yeni gelişme01 Aralık 2019 Pazar 10:25
  • Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı01 Aralık 2019 Pazar 10:24
  • Şişli'de cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı01 Aralık 2019 Pazar 10:22
  • Bugün resmen başladı01 Aralık 2019 Pazar 10:19
  • Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı01 Aralık 2019 Pazar 10:18
  • Bursa'da, balkonda mahsur kalan kadın dans etti01 Aralık 2019 Pazar 10:16
  • Trump'tan Johnson'a taziye telefonu01 Aralık 2019 Pazar 10:01
  • Meksika'nın ABD sınırı yakınında çatışma: 14 ölü01 Aralık 2019 Pazar 10:01
  • ABD’de uçak düştü: 9 ölü, 3 yaralı01 Aralık 2019 Pazar 09:59
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Topraklarımıza göz diken olursa gereken cevabı veririz01 Aralık 2019 Pazar 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti