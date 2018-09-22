Su Kesintisi 1 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 1 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 1 Aralık 2019 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 1.12.2019 11:00:00
Tamir Tarihi: 1.12.2019 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi Cengizhan mahallesi P16 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı pompalar çalışmadığından 17.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Cengiz mahallesi, Duralialıç mahallesi nin üst kotları, Akşemsettin mahallesi, Ege mahallesi nin bir kısmı, Zirvekent mahallesi ile Yakupabdal mahallesi
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