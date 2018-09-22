Su Kesintisi 1 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Aralık 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?