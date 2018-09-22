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Su Kesintisi 1 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Aralık 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 1 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Aralık 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 1.12.2021 10:50:00
Tamir Tarihi: 1.12.2021 15:00:00
Detay: Ahlatlıbel mahallesi 1824 cadde içerisinde Q90'lık PVC temiz su borusu arızasından dolayı
Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel Mahallesi Öysekent sitesi ve civarı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 1.12.2021 10:45:00
Tamir Tarihi: 1.12.2021 20:00:00
Detay: Beytepe mahallesi 5314 sokak içi pe225 lik boru arızasından dolayı su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Saltoğlu bulvarı üzeri Angora bulvarı Mutlukent mahallesi bir kısmı

AKYURT

Arıza Tarihi: 1.12.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 1.12.2021 18:00:00
Detay: AKYURT SARACALARAR MAHALLESİ ÇUBUK YOLU ÜLKER KAVŞAGI YOL ÜZERİN DE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAK TIR
Etkilenen Yerler: AKYURT SARACALAR MAHALLESİ BALIKHİSAR MAHALLESİ OTONOMİ VE BAZI SARACALAR MAH CİVARINDAKİ FABRİKALAR ETKİLENMEKTEDİR

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