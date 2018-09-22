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Su Kesintisi 1 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 1 Ekim 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 1 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 1 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 1 Ekim 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

1 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 1.10.2019 19:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

  • GÖLBAŞI su kesintisi

Arıza Tarihi: 1.10.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 1.10.2019 14:00:00
Detay: ballıppınar mah yıldız sok girişi
Etkilenen Yerler: Ballıkpınar mah 

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