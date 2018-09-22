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Su Kesintisi 1 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Eylül 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Eylül 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.09.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 1.09.2020 22:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi DY3 deposu çıkış hattına debimetre bağlantı imalatlarının yapılması gerektiğinden 01/09/2020 tarihinde su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesine bağlı Yunus Emre, Yıldız, Ünalan, Gazel, Ceyhan Caddeleri ile Topçam,Sedat Bartuğ, Halil Bartuğ, Sedat Artuç, Turgut Reis, Nazım Bey, Kuzgun, Onur, Gürgen, İncitaş, Kültür, Hatırlı, Didim, Sedef, Özdemir Sokakları, Yunus Emre Mahallesine bağlı Pehlivan, Sezdirmez, Cengaver, Pıtır, Arş, Pazarcı, Önder, Taner Sağır, Kozan Sokakları, Merkez Mahallesine bağlı Cengiz Topel Caddesi, Tirebolu,Özge, Kardeşler Sokaklar

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.09.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 1.09.2020 11:30:00
Detay: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ KURTULUŞ 2 SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI KURTULUŞ MAHALLESİ Bİ KISMI

 

AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.08.2020 11:40:00
Tamir Tarihi: 4.09.2020 17:00:00
Detay: AYAŞ HACIRECEP MAHALLESİ ANKARA CADDESİ ÜZERİ AYAŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ YOL ÇALIŞMASI NEDENİ İLE 140 LIK İÇME SUYU DAĞITIM HATTI BORUSU VANADAN KAPATILDI, BU SEBEBLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AYAŞ FERAHFAKİ MAHALLESİ, ARIKLAR YOLU

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.09.2020 08:35:00
Tamir Tarihi: 1.09.2020 12:05:00
Detay: Mamak ilçesi Altıağaç mahallesi 208sokak no 11 önünde 110luk hdpe boru arızasından dolayı
Etkilenen Yerler: Altıağaç. Hüseyingazi ile Harman mahallelerin üst kotları

 

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