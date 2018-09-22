Su Kesintisi 1 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 1 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 1 Haziran 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.06.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 1.06.2021 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru hattı ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 01.06.2021 Salı günü saat 08.00 ile 18.00saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler. Çağlayan ile Misket mahallelerin alt kotları
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.06.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.06.2021 20:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ YENİ MAHALLE HACIBAYRAM VELİ BULVARI VE REFİK CESUR CADDESİ KESİŞİMİNDE BULUNAN 560LIK ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİ,ZAFER MAHALLESİ,CUMHURİYET MAHALLESİ,KURTULUŞ MAHALLESİ,FATİH MAHALLESİ VE YENİMAHALLENİN TAMAMINA SU VERİLEMEYECEKTİR
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.06.2021 11:50:00
Tamir Tarihi: 1.06.2021 16:00:00
Detay: Yenimahalle Macun mah.204 cad içi pe100_ø110 içme suyu dağıtım hattı ariza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Macun mah.204 cad içi
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.06.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.06.2021 15:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 35 Caddede Q150 Ductil borudaki arıza nedeniyle 01/06/2021 saat 09:30 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİNİN BİR KISMI
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.06.2021 11:50:00
Tamir Tarihi: 1.06.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle Yukarı Yahyalar Mah.958 /1 sok içi ø150 duktil içme suyu dağıtım iptal etme çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yeşilevler Mah. Karşıyaka Mah. Barış Mah. Yukarı Yahyalar Mah.
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