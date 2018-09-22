Su Kesintisi 1 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 1 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 1 Kasım 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- ÇANKAYA su kesintisi
Arıza Tarihi: 1.11.2019 10:25:00
Tamir Tarihi: 1.11.2019 17:30:00
Detay: ÇANKAYA - KONUTKENT 3028 CADDE İÇERİSİNDE YAPILAN ALT YAPI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR .
Etkilenen Yerler: KONUTKENT 3028 CADDE VE YAKIN ÇEVRESİ
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