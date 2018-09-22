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Su Kesintisi 1 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Kasım 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Kasım 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.11.2020 12:00:00
Detay: Detay: BEYPAZARI İSTİKLAL MAHALLESİ ÇINAR SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİĞİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İSTİKLAL MAHALLESİ Bİ KISMI

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.11.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 1.11.2020 14:00:00
Detay: Altındağ İlçesi,Önder mahallesi çamlıtepe caddesi ile çalım sokak köşesindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Önder mahallesinin bir kısmı(siteler çevresi)

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.11.2020 05:20:00
Tamir Tarihi: 1.11.2020 14:00:00
Detay: YAKUPABDAL MAHALLESİ KOÇ KASAP ÖNÜNDE ANA ŞEBEKE BORUSUNDA OLUŞAN ANİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: YAKUPABDAL MAHALLESİ

 

ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.10.2020 18:10:00
Tamir Tarihi: 1.11.2020 11:10:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ MEŞELİ VE GÜMÜŞYAYLA MAHALLELERİNDE MEYDANA GELEN PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE 01.11.2020 TARİHİ SAAT 11:00 A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ GÜMÜŞYAYLA VE MEŞELİ MAHALLELERİ

 

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