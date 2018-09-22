Su Kesintisi 1 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 1 Kasım 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.11.2020 12:00:00
Detay: Detay: BEYPAZARI İSTİKLAL MAHALLESİ ÇINAR SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİĞİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İSTİKLAL MAHALLESİ Bİ KISMI
ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.11.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 1.11.2020 14:00:00
Detay: Altındağ İlçesi,Önder mahallesi çamlıtepe caddesi ile çalım sokak köşesindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Önder mahallesinin bir kısmı(siteler çevresi)
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.11.2020 05:20:00
Tamir Tarihi: 1.11.2020 14:00:00
Detay: YAKUPABDAL MAHALLESİ KOÇ KASAP ÖNÜNDE ANA ŞEBEKE BORUSUNDA OLUŞAN ANİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: YAKUPABDAL MAHALLESİ
ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.10.2020 18:10:00
Tamir Tarihi: 1.11.2020 11:10:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ MEŞELİ VE GÜMÜŞYAYLA MAHALLELERİNDE MEYDANA GELEN PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE 01.11.2020 TARİHİ SAAT 11:00 A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ GÜMÜŞYAYLA VE MEŞELİ MAHALLELERİ
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