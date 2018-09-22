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Su Kesintisi 1 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Kasım 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 1 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Kasım 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

KALECİK

Arıza Tarihi: 1.11.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 1.11.2021 15:00:00
Detay: Kalecik ilçesi yeni içme suyu iletim hattı imalatları devreye alınması ve onarım çalışması nedeniyle Halilağa tabakhane mahallesi, yenidoğan yeşilyurt mahallesi ve cuma saray mahallesi genelinde 11: 00 - 15:00 arası su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: HALİLAĞA TABAKHANE MAHALLESİ,YENİDOĞAN YEŞİLYURT MAHALLESİ,CUMA SARAY MAHALLESİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 1.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 1.11.2021 15:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Çamlıca Mahallesi Altınordu Sokak Üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Çamlıca Mahallesi Bir Bölümü

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 1.11.2021 10:10:00
Tamir Tarihi: 1.11.2021 12:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Mahallesi yayla Tepebaşı Küme Evleri 90 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: KAYABAŞI YAYLA

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
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