Su Kesintisi 1 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 1 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.03.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 1.03.2020 10:00:00
Detay: ESENTEPE MAHALLESİ ATİK SOKAKTA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR KISMI – ESENTEPE MAHALLESİ BİR KISMI
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