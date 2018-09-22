Su Kesintisi 1 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 1 Mayıs 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.05.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 1.05.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ FATİH MAHALLESİ NİLGÜN CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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