  • BIST 114.425
  • Altın 290,185
  • Dolar 5,9354
  • Euro 6,6527
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 0 °C
»

Su Kesintisi 1 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • NALLIHAN SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 31.12.2019 14:10:00
Tamir Tarihi: 1.01.2020 17:10:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ ÇİLLER MAHALLESİ MOTPOMP ARIZASI NEDENİ İLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
Etkilenen Yerler: ÇİLLER MAHALLESİ

  • MAMAK SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 1.01.2020 05:00:00
Tamir Tarihi: 1.01.2020 13:00:00
Detay: Yeni Bayındır mahallesi 1962 sokak ( P-26 ) pompa istasyonu çıkışında oluşan arıza nedeniyle su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Yeni Bayındır, Kıbrısköyü, Küçük Kayaş, Yeşilbayır, Şahapgürler, Eski Bayındır, Kusunlar ve Kutludüğün mahalleleri

  • GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 1.01.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.01.2020 16:00:00
Detay: HACIHASAN MAH HAYMANA YOLU KAVŞAĞI SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: YAVRUCUK, GÖKÇÖYÜK, HACI MURATLİ, İKİZCE, OYACA ,MAHALLELERİ

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 1 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ01 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
  • İstanbul susuz kalmayacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan duruma el koydu01 Ocak 2020 Çarşamba 09:20
  • Metroda dehşet: 2 kişi bıçaklandı01 Ocak 2020 Çarşamba 09:14
  • DEAŞ'lı teröristlerin cep telefonundan inanılmaz görüntüler: Çocuklara ateş altında eğitim01 Ocak 2020 Çarşamba 08:55
  • Bağdat travması: ​16 yıldır Irak işgalini sürdüren ABD, Bağdat'ta bu kez baskın yedi01 Ocak 2020 Çarşamba 08:35
  • Emine Erdoğan’dan, HDP önündeki ailelere ziyaret31 Aralık 2019 Salı 16:21
  • Atakule'nin ruhsatı iptal edildi31 Aralık 2019 Salı 16:13
  • 1 Ocak'ta resmi kurumlar çalışıyor mu?31 Aralık 2019 Salı 15:58
  • Diyanet'ten o iddialara yalanlama geldi31 Aralık 2019 Salı 15:47
  • Bakan Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar neyse yapıyoruz31 Aralık 2019 Salı 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti