Su Kesintisi 1 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 1 Ocak 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- NALLIHAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.12.2019 14:10:00
Tamir Tarihi: 1.01.2020 17:10:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ ÇİLLER MAHALLESİ MOTPOMP ARIZASI NEDENİ İLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
Etkilenen Yerler: ÇİLLER MAHALLESİ
- MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.01.2020 05:00:00
Tamir Tarihi: 1.01.2020 13:00:00
Detay: Yeni Bayındır mahallesi 1962 sokak ( P-26 ) pompa istasyonu çıkışında oluşan arıza nedeniyle su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Yeni Bayındır, Kıbrısköyü, Küçük Kayaş, Yeşilbayır, Şahapgürler, Eski Bayındır, Kusunlar ve Kutludüğün mahalleleri
- GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.01.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.01.2020 16:00:00
Detay: HACIHASAN MAH HAYMANA YOLU KAVŞAĞI SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: YAVRUCUK, GÖKÇÖYÜK, HACI MURATLİ, İKİZCE, OYACA ,MAHALLELERİ
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