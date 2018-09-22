Su Kesintisi 1 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 1 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 1 Ocak 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.01.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.01.2021 17:00:00
Detay: Gazi Mah.Silahtar cad ile Çiftlik Cad köşesi ø600 Duktil dagitim şebeke hattindan Cumhurbaşkanligi külliyesine pe100_ø110 Baglanti çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: :Gazi Mah.Silahtar Cad.Sütbirlik .Gazi Kokereçciler.Mitaş.Tigem .Türk Traktör.Begendik A.Ş depolari.Fişek fabrikasi.Kirsal Kesimler Daire Başkanligi
ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.01.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 1.01.2021 13:55:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YENİCE MAH GÜL SOK 100 ASBEST BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
Etkilenen Yerler: YENİCE MAH YENİPINAR MAH İSMET PAŞA MAH
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