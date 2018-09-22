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Su Kesintisi 1 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Ocak 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 1 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Ocak 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 2.01.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 2.01.2021 17:00:00
Detay: Gazi Mah.Silahtar cad ile Çiftlik Cad köşesi ø600 Duktil dagitim şebeke hattindan Cumhurbaşkanligi külliyesine pe100_ø110 Baglanti çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: :Gazi Mah.Silahtar Cad.Sütbirlik .Gazi Kokereçciler.Mitaş.Tigem .Türk Traktör.Begendik A.Ş depolari.Fişek fabrikasi.Kirsal Kesimler Daire Başkanligi

 

ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 1.01.2021 08:50:00
Tamir Tarihi: 1.01.2021 13:55:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ YENİCE MAH GÜL SOK 100 ASBEST BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
Etkilenen Yerler: YENİCE MAH YENİPINAR MAH İSMET PAŞA MAH

 

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