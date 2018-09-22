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Su Kesintisi 1 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Şubat 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 1 Şubat 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Şubat 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Şubat 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.02.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.02.2021 12:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ZİYA PAŞA SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ZİYA PAŞA SOKAK VE BİR KISMI

 

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.02.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.02.2021 12:00:00
Detay: AKYURT SARACALAR MH HİSAR 31 ÖNÜNDE 63.LÜK BORUDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: SARACALAR MH VE CİVARI

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.02.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.02.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ ZAFER MAHALLESİ YÜKSEK KALDIRIM SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPILACAĞI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI ZAFER MAHALLESİ YÜKSEK KALDIRIM SOKAK VE BİR KISMI

 

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