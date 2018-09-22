  • BIST 98.686
  • Altın 254,408
  • Dolar 5,7002
  • Euro 6,4553
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

Su Kesintisi 1 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 1 Temmuz 2019 Pazartesi Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 1 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 1 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

1 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • SİNCAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 1.07.2019 09:40:00
Tamir Tarihi: 1.07.2019 15:30:00
Detay: Cumhuriyet mahallesi ceylan caddesi içerisinde meydana gelen arızadan dolayı kesinti yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Hürriyet mahallesinin tamamı

  • KAZAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 1.07.2019 21:00:00
Tamir Tarihi: 2.07.2019 08:00:00
Detay: Kahramankazan ilcesi Kayı mahallesi Akçakoca caddesinde idaremiz su inşaat dairesi başkanlığınca yaptırılan 700 mm. çapındaki İçme Suyu iletim hattı bağlantısı olacağından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi, Satıkadın Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ,Kayı Ve Fatih Mahallesi

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 1.07.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 1.07.2019 15:20:00
Detay: Çayırhan mahallesinde elektrik kesintisi nedeni ile su kesintisi nedeni ile su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ

  • POLATLI su kesintisi

Arıza Tarihi: 1.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.07.2019 12:00:00
Detay: Esentepe mah mimar sinan cad oluşan su şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Esentepe mah tamamı

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 1.07.2019 09:55:00
Tamir Tarihi: 1.07.2019 14:00:00
Detay: YÜKSELTEPE MH 1950/2 SK İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI 
Etkilenen Yerler: YÜKSELTEPE MH Ş.KUBİLAY MM CİVARI

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merve Tuncel'den 3 ayrı dalda altın madalya 01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:15
  • Mamak Üreğil Millet Bahçesi’ne ziyaretçi akını01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:12
  • Memura SDS müjdesi01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:09
  • BELMEK'ten Yıl Sonu Sergisi01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:07
  • Keçiören’de asfalt çalışmaları01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:06
  • Altındağ Belediyesi'nden ödüllü fotoğraf yarışması01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:06
  • Sokak Hayvanları Çalıştayı düzenlendi01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
  • Sincan'da çöpler dönüştürerek organik gübre oluyor29 Haziran 2019 Cumartesi 00:59
  • Batıkent Meydan’da “Müslüm” rüzgârı29 Haziran 2019 Cumartesi 00:59
  • Ankara'da Aziz Sancar yaz kampları 29 Haziran 2019 Cumartesi 00:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti