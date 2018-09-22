Su Kesintisi 1 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 1 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- SİNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 1.07.2019 09:40:00
Tamir Tarihi: 1.07.2019 15:30:00
Detay: Cumhuriyet mahallesi ceylan caddesi içerisinde meydana gelen arızadan dolayı kesinti yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Hürriyet mahallesinin tamamı
- KAZAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 1.07.2019 21:00:00
Tamir Tarihi: 2.07.2019 08:00:00
Detay: Kahramankazan ilcesi Kayı mahallesi Akçakoca caddesinde idaremiz su inşaat dairesi başkanlığınca yaptırılan 700 mm. çapındaki İçme Suyu iletim hattı bağlantısı olacağından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi, Satıkadın Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ,Kayı Ve Fatih Mahallesi
- NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 1.07.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 1.07.2019 15:20:00
Detay: Çayırhan mahallesinde elektrik kesintisi nedeni ile su kesintisi nedeni ile su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 1.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.07.2019 12:00:00
Detay: Esentepe mah mimar sinan cad oluşan su şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Esentepe mah tamamı
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 1.07.2019 09:55:00
Tamir Tarihi: 1.07.2019 14:00:00
Detay: YÜKSELTEPE MH 1950/2 SK İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: YÜKSELTEPE MH Ş.KUBİLAY MM CİVARI
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