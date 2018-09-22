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Su Kesintisi 1 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Temmuz Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Temmuz Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 1.07.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.07.2020 11:30:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ SANAYİCİLER MESKEN 3 .SOKAK DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI

 

ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 1.07.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 1.07.2020 14:00:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Beyler Mahallesi Çetin Sokak 90 lık PVC İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
Etkilenen Yerler: Beyler Mahallesi-Yayalar Mahallesi

 

KAZAN PLANLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 29.06.2020 14:00:00
Tamir Tarihi: 1.07.2020 20:00:00
Detay: Kahramankazan İlçesi Kayı mahallesi Gençosman Caddesi 355 mm içmesuyu hattında oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kayı Mahallesi Üst kotlar ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi bir kısmı

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 1.07.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.07.2020 11:30:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE KÜME EVLERİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMISTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI

 

ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 29.06.2020 18:30:00
Tamir Tarihi: 29.06.2020 21:45:00
Detay: ANAKRA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ BESLEYEN HİSAR KÖY VE EDİĞE KÖYYÜNDE ASKİYE BAGLI SU KUYULARINDA ENERJİ KESİNTİSİNDEN KAYNAKLI SU AKIŞI SAGLANMIYOR AYRICA EDİĞE DEKİ DEPOMUZA SİSTEM KAYNAKLI BİR ARIZA VAR SKADA İLE GÖRÜŞÜLDÜ MOBİL EKİP GÖNDERİYOR.TAHMİNİ ARIZA 3.SAATİ BULUR.
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ.MH.YENİCE.MH.TATLICA.MH.TOKİ.İSMETPAŞA.MH.BİR KISMI.YENİ PINAR.MH.BİR KISMI.

 

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