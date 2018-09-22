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Su Kesintisi 10 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Ağustos 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 10 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  10 Ağustos 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

10 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Elmadağ

Arıza Tarihi: 10.08.2021 08:15:00
Tamir Tarihi: 10.08.2021 18:30:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN MUZAFFER EKŞİ.MH.202.SOKAKTA PİS SU KANAL ALT YAPI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KURUMUMUZA AİT DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR.BU SEBETTEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ.MH.

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 10.08.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 10.08.2021 15:00:00
Detay: NASUHPAŞA MAHALLESİ ANKARA-İSTANBUL DEVLET YOLU CADDESİ SUNPET BENZİNLİĞİ ÖNÜNDE MEYDANA GELEN Ø75 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAH, YAZI MAH, HACIBEY MAH, ALİAĞA MAH, NASUHPAŞA MAH

Gölbaşı

 

Arıza Tarihi: 10.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 10.08.2021 14:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi hacı hasan mahallesi Haymana yolu üzerinde @ 280 hattaki arıza nedeniyle 10/08/2021 saat 09:30 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak.
Etkilenen Yerler: Çalı kuşu sitelsi ve Mogan Sevgi çiçeği siteleri.

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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