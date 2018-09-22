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Su Kesintisi 10 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim 2019 Perşembe Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 10 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 10 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 10 Ekim 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

10 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • NALLIHAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 10.10.2019 19:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

  • ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 9.10.2019 09:20:00
Tamir Tarihi: 9.10.2019 13:00:00
Detay: ÖVEÇLER MAHALLESİ 1335. SOKAK İÇERİSİNDE ANİ OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: ÖVEÇLER MAHALLESİ, AŞAĞI ÖVEÇLER, YUKARI ÖVEÇLER VE CİVARI

  • YENİKENT su kesintisi

Arıza Tarihi: 10.10.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 10.10.2019 17:00:00
Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞIMIZCA İHALE EDİLEN ŞİRKET TARAFINDAN İÇME SUYU ŞEBEKE HAT BORULARI DÖŞEME İŞİ TAMAMLANMIŞ OLUP VURAL BAYLAN BULVARI ÜZERİNDEN BRANŞMAN BAĞLANTISI ÇALIŞMAMIZ OLACAKTIR.
Etkilenen Yerler: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ-ŞEHİT MEHMET AKKAYA SOKAK-ŞEHİT MEHMET GÜVEN SOKAK-ŞEHİT ABDULLAH ŞENER SOKAK-ŞEHİT GÜRBÜZ İPEK SOKAK -KAYI CADDESİ-OĞUZ SOKAK-DERBENT SOKAK-NUR SOKAK-ÖZLEM SOKAK-ADALET SOKAK-GEYLANİ SOKAK-MENEKŞE SOKAK-HİKMET SOKAK

  • BEYPAZARI su kesintisi

Arıza Tarihi: 9.10.2019 18:00:00
Tamir Tarihi: 9.10.2019 00:00:00
Detay: Beypazarı Su terfi istasyonu güzergahı üzerinde ENERJİSA bakım,onarım çalışması yapmaktadır ve enerji kesintisinin saat:17:00'de giderileceğini bildirdi.Bu nedenle ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yasanacaktır.
Etkilenen Yerler: BEYPAZARININ BİRKISMI

  • MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 10.10.2019 07:30:00
Tamir Tarihi: 10.10.2019 10:30:00
Detay: KUTLUDÜĞÜN MAHALLESİ ACARLAR SOKAK İÇERİSİNDE OLUŞAN BİR ARIZADAN DOLAYI SU VERİLEMEMEKTEDİR
Etkilenen Yerler: YAZI MEVKİİ. TOPAKTAŞ MEVKİİ VE KUTLUDÜĞÜN MAHALLESİ ÜST KOTLARI

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