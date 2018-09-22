Su Kesintisi 10 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 10 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
10 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK
Arıza Tarihi: 10.10.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.10.2021 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Atatürk caddesi baraj kuyu içindeki pompanın yanmasından dolayı susuzluk yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: kutludüğün mah. üst kotları
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 10.10.2021 00:30:00
Tamir Tarihi: 10.10.2021 11:00:00
Detay: Küçük Esat mahallesi Başak sokak içindeki @150'lik Duktil boruda oluşan ani arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Küçük Esat mahallesi Başak sokak ve civarında
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