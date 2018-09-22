Su Kesintisi 10 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Eylül 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Eylül 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

10 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Mamak

Arıza Tarihi: 10.09.2021 08:35:00

Tamir Tarihi: 10.09.2021 15:00:00

Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi kışladeresi caddesi içinde ani olarak oluşan Q110 luk pvc boru arızasından dolayı 15.00 kadar su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: . Kutludüğün mahallesi nin üst kotları

Polatlı

Arıza Tarihi: 9.09.2021 21:40:00

Tamir Tarihi: 10.09.2021 12:00:00

Detay: GÜLVEREN MAHALLESİ ESENA SOKAK TA OLUŞAN FİRMA KAYNAKLI ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR

Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ (SANAYİ BÖLGESİ)

Altındağ

Arıza Tarihi: 9.09.2021 15:00:00

Tamir Tarihi: 9.09.2021 20:00:00

Detay: Solfasol Mahallesi Hacı Bayram Caddesi ile Baraj Caddesi kesişiminde Ø200 çelik boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Solafasol Mahallesi bir kısmı, Baraj Mahallesi bir kısmı, Yıldıztepe Mahallesi bir kısmı

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

Gazeteilksayfa.com