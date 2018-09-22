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Su Kesintisi 10 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 10 Haziran 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 10 Haziran 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 10 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 10 Haziran 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

10 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • ETİMESGUT su kesintisi

Arıza Tarihi: 10.06.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 10.06.2019 13:00:00
Detay: BAĞLICA MAH KEPİR CAD İÇERİSİNDEKİ Q,250,LİK ANA İLETİM HATTINDAKİ ARIZADAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: KEPİR CADDESİ VE SÜLEYMANİYE EĞİTİM KURUMLARI

  • KEÇİÖREN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 10.06.2019 10:45:00
Tamir Tarihi: 10.06.2019 15:00:00
Detay: BAĞLUM HİSAR MH MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: BAĞLUM HİSAR MH BAĞLUM KARAKAYA MH BAĞLUM KARŞIYAKA MH

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