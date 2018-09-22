Su Kesintisi 10 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Haziran 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 10 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Haziran 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

10 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.06.2020 05:00:00

Tamir Tarihi: 10.06.2020 11:00:00

Detay: BASINEVLERİ MAH.DERGİ SOK. KÖŞE ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: BASINEVLERİ-ÇİÇEKLİ-KARARGAHTEPE BİR KISMI

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.06.2020 09:45:00

Tamir Tarihi: 10.06.2020 13:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 10.06.2020 09:45 ARIZA BİTİŞ TARİHİ: 10.06.2020 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ ŞENTEPEMAHALLESİ GÖKNARSOKAK TA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. ETKİLENECEK YERLER: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.06.2020 00:00:00

Tamir Tarihi: 10.06.2020 12:00:00

Detay: Altındağ ilçesi,P-9 pompa istasyonunda Başkent Elektrik Dağıtım Aş.tarafından 10.06.2020 tarihinde saat 00.00 itibariyle trafo bakım onarım çalışmasından dolayı enerji kesintisi yapılacaktır. Enerji kesintisinden dolayı P9,P10,P11,P17,P24,P25 ve Hüseyin gazi Pompa istasyonları duracağından su kesintisi yaşanacaktır. Enerji kesintisi 10.06.2020 tarihinde saat. 00.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Atıfbey mah.Aydınlıkevler mah.Gültepe mah.Güneşevler mah.Hacettepe mah.Hacı bayram mah.Kale mah.Örnek mah.Yıldıztepe mah.Önder mah.Ulubey mah,Başpınar mah.Battalgazi mah.Doğantepe mah.Solfasol mah.Feridun çelik mah.Beşikkaya mah.Karapürçek mah.Kavaklı mah.Tatlar mah.

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.06.2020 00:00:00

Tamir Tarihi: 10.06.2020 12:00:00

Detay: Altındağ ilçesi P-9 pompa istasyonunda Başkent Elektrik Dağıtım Aş.tarafından 10.06.2020 tarihinde saat 00.00itibariyle trafo bakım onarım çalışmasından dolayı enerji kesintisi yapılacaktır. Enerji kesintisinden dolayı P9.P10.P11.P17. P24.P25 ve Hüseyin gazi Pompa istasyonları duracağından su kesintisi yaşanacaktır. Enerji kesintisi 10.06.2020 tarihinde saat. 00.00 ile 12.00saatleri arasında yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Ortaköy. Gökçeyurt. Kızılcaköy. Karşıyaka. İstasyon Kutludüğün mahalleleri hariç tüm mahallerde su verilemeyecektir

GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.06.2020 10:40:00

Tamir Tarihi: 10.06.2020 17:00:00

Detay: GÜDÜL BOYALI MAH.ENERJİSA BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: BOYALI MAH. TAMAMI

GÜDÜL PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.06.2020 10:40:00

Tamir Tarihi: 10.06.2020 17:00:00

Detay: GÜDÜL SAPANLI MAH.ENERJİSA BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: SAPANLI MAH. TAMAMI

İLGİLİ HABERLER

Gazeteilksayfa.com