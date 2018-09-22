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Su Kesintisi 10 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Haziran 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 10 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Haziran 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

10 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2021 14:00:00
Tamir Tarihi: 10.06.2021 17:00:00
Detay: AYAŞ ORTABEREKET MAHALLESİ POMPA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYĞULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AYAŞ ORTABEREKET MAHALLESİ

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.06.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 10.06.2021 19:00:00
Detay: Pınarbaşı mah. Kuyumcu cd ile Yaşar Kemal cd. kesişimin de Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığınca İhaleten firma tarafından döşenen yağmursuyu hattı ile içme suyu hattı çakıştığı için, içme suyu iletim hattı deplase çalışması yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: : Pınarbaşı mah. Tandoğan mah. Malazgirt mah

 

ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.06.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.06.2021 12:00:00
Detay: İlkbahar Mahallesi 611 Sokak ile 612 Sokak köşesinde ani oluşan Ø150'lik temiz su boru arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: İlkbahar Mahallesi ve civarı

 

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