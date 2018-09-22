Su Kesintisi 10 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Kasım 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 10 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Kasım 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

10 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.11.2020 09:15:00

Tamir Tarihi: 10.11.2020 12:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ERLER MAH. KARA LOJ. Ø100 'LÜK PE BORU ARIZASI NEDENİ İLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: Erler Mah. Kara Lojmanları

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.11.2020 09:00:00

Tamir Tarihi: 10.11.2020 13:00:00

Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU CADDE SİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.11.2020 03:40:00

Tamir Tarihi: 10.11.2020 10:30:00

Detay: SİTE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 LUK BORUDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİ İLE SULAR KESİLMİŞTİR

Etkilenen Yerler: UĞURMUMCU MAHALLESİ 1179/1 SOKAK 184 ÇATIEVLER SİTESİ

PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.11.2020 07:00:00

Tamir Tarihi: 10.11.2020 23:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi, Fatih Mahallesi 95072 Ada 2 ve 3 Parsel içerisinde kalan 350 mm çapında İçmesuyu depo İletim hattının deplase çalışmasına istinaden, yeni yapılan 350 mm çapındaki içmesuyu hattına bağlantı imalatı yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantı 10.11.2020 tarihinde Salı günü saat 07:00 ile 23:00 saatleri arasında yapılması planlanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi bir kısmı, Altındağ ilçesi Karacaören Sanayi ve civarı, Çubuk İlçesi Melikşah Mahallesi, Akyurt İlçesi Saracalar Otonomi

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.11.2020 09:00:00

Tamir Tarihi: 10.11.2020 14:00:00

Detay: Plansız kesinti Tarihi:10.11.2020 09:00 Tamir Tarihi:10.11.2020 14:00 Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK KUMSÜREN MAHALLESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILICAKTIR

Etkilenen Yerler: Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI

ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.11.2020 09:00:00

Tamir Tarihi: 10.11.2020 12:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ ADALET SOKAKTA MEYDANA GELEN 150'LİK ASBEST BORU ARIZASI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİNDE SAAT 12:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ

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