Su Kesintisi 10 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

10 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 11.11.2021 12:00:00

Tamir Tarihi: 11.11.2021 23:55:00

Detay: ALTINDAĞ BÖLGE PLANLI SU KESİNTİSİ P-17 Pompa istanyonunda Elektirik ve Mekanik işleri şube müdürlüğü uhtesinde çalışan firma ile 11.11.2021 tarihinde elektrik ve mekanik işlerinde kapasite artımı çalışması sebebiyle 11.11.2021 tarihinde saat 12:00 ile 23:55 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Beşikkaya mah.Karapürçek mah.Başpınar mah.Feridun çelik mah.Kavaklı mah.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.11.2021 07:00:00

Tamir Tarihi: 10.11.2021 13:00:00

Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Cevat Köprücü SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ CEVAT KÖPRÜCÜ SOKAK VE BİR KSIMI

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 10.11.2021 09:10:00

Tamir Tarihi: 10.11.2021 12:30:00

Detay: ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER.MH.MENDERES.BULV. İÇERİSİNDE ENERJİ SA ÇALIŞMA YAPARKEN KURUMUMUZA AİT DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU SEBEPTEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER.MH.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 10.11.2021 09:45:00

Tamir Tarihi: 10.11.2021 12:00:00

Detay: Ahlatlıbel mh 1838 sk içi 90 lık pvc şebeke arızasından dolayı

Etkilenen Yerler: ahlatlıbel öysekent üst kotları ve civarı tahmini bitiş saati 11 30

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 10.11.2021 10:30:00

Tamir Tarihi: 10.11.2021 13:30:00

Detay: Keçiören ilçesi, karşıyaka mahallesi kösrelik cd içinde su Inşaat Dairesi bünyesinde çalışan alya firması tarafından içme suyu döşeme çalışması esnasında Q350 lik PE hatta hasar verildiğinden dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Hisar ve karşıyaka mahalleleri Kesinti süresi: 13:30'a kadar

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