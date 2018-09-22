  • BIST 103.524
  • Altın 328,018
  • Dolar 6,1342
  • Euro 6,9662
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
SON DAKİKAKKTC'de ilk koronavirüs vakası
»

Su Kesintisi 10 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Mart 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 10 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 10 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Mart 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

10 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.03.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 16.03.2020 16:00:00
Detay: KARŞIYAKA MAHALLESİ MAHMUDİYE CADDESİ İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA , KARAKAYA VE HİSAR MAHALLELERİ

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.03.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 10.03.2020 11:30:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI FATİH MAHALLESİ USLU SOKAK BULUNAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

 

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.03.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 11.03.2020 11:25:00
Detay: yeni cimşit mahallesi küme evleri içerisindeki 100 lük ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmıştır
Etkilenen Yerler: yeni cimşit mahallesi geneli

 

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.03.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.03.2020 16:00:00
Detay: yeni hat bağlantısı
Etkilenen Yerler: gölbaşı hacılar mahallesi ,420,421,423,429,430,430/1 sokak ve caddeler

 

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.03.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 11.03.2020 08:00:00
Detay: MAMAK İLÇESİ KIBRIS MAHALLESİ P 26 POMPA İSTASYONUNDA YAPILACAK OLAN ÇALIŞMADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: KÜÇÜK KAYAŞ,YENİ BAYINDIR,ESKİ BAYINDIR,KIBRIS,ŞAHAP GÜRLER,YEŞİL BAYIR VE KUTLUDÜĞÜN MAHALLELERİMİZ

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 5
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Göçmenler10 Mart 2020 Salı 00:35
  • Hitler Almanya’sından, Hitler Yunanistan’ına!10 Mart 2020 Salı 00:05
  • La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? La Casa de Papel 4. Sezon fragmanı yayınlandı09 Mart 2020 Pazartesi 15:40
  • İstanbul Niğde arası kaç km? İstanbul Niğde arası kaç saat? İstanbul'dan Niğde'ye nasıl gidilir?  09 Mart 2020 Pazartesi 12:53
  • Bursa'da Görülmesi Gereken 10 yer...09 Mart 2020 Pazartesi 11:25
  • Baharın müjdecisi çiğdemler ne zaman açar? Çiğdem yenir mi?09 Mart 2020 Pazartesi 11:15
  • Kadın koruyucu emekçidir09 Mart 2020 Pazartesi 02:42
  • Kitap fuarına yoğun ilgi09 Mart 2020 Pazartesi 01:38
  • Sosyal medya ve algı09 Mart 2020 Pazartesi 00:36
  • İnsanlık Ölmesin Diye Savaşıp Ölmeye Hazır Bir Millet Var09 Mart 2020 Pazartesi 00:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti