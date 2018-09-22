Su Kesintisi 10 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 10 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 10 Mart 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
10 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.03.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 16.03.2020 16:00:00
Detay: KARŞIYAKA MAHALLESİ MAHMUDİYE CADDESİ İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA , KARAKAYA VE HİSAR MAHALLELERİ
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.03.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 10.03.2020 11:30:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI FATİH MAHALLESİ USLU SOKAK BULUNAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.03.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 11.03.2020 11:25:00
Detay: yeni cimşit mahallesi küme evleri içerisindeki 100 lük ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmıştır
Etkilenen Yerler: yeni cimşit mahallesi geneli
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.03.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.03.2020 16:00:00
Detay: yeni hat bağlantısı
Etkilenen Yerler: gölbaşı hacılar mahallesi ,420,421,423,429,430,430/1 sokak ve caddeler
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.03.2020 22:00:00
Tamir Tarihi: 11.03.2020 08:00:00
Detay: MAMAK İLÇESİ KIBRIS MAHALLESİ P 26 POMPA İSTASYONUNDA YAPILACAK OLAN ÇALIŞMADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: KÜÇÜK KAYAŞ,YENİ BAYINDIR,ESKİ BAYINDIR,KIBRIS,ŞAHAP GÜRLER,YEŞİL BAYIR VE KUTLUDÜĞÜN MAHALLELERİMİZ
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