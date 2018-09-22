Su Kesintisi 10 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 10 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 10 Mayıs 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
10 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.05.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 10.05.2020 13:00:00
Detay: Selçuklu Mh Hakan Sk İçerisinde Meydana Gelen İçme Suyu Şebeke Hattındaki Arızadan Dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Selçuklu Mh Tamamı ve Mareşal Çakmak Mh Bir Kısmı
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.05.2020 09:40:00
Tamir Tarihi: 10.05.2020 13:40:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİ ERGENEKON CADDESİ’NDE ALT YAPI KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İMALATI YAPAN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN Ø90 MM. PVC DAĞITIM ŞEBEKE HATTI PATLATILDIĞINDAN DOLAYI İÇMESUYU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MH.
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.05.2020 09:25:00
Tamir Tarihi: 10.05.2020 13:00:00
Detay: HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİ YUVAM 1 SOKAK MADENCİLER SOKAK ŞEHİT ÜMİT BÜLÜKOĞLU SOKAK VE CEVLERİ
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