Su Kesintisi 10 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 10 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
10 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.01.2021 16:00:00
Tamir Tarihi: 9.01.2021 17:35:00
Detay: Akçay mahallesi tüm genelinde su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Akçay mahallesi tüm genelinde
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.01.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 10.01.2021 12:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ GÜNEŞ SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: HACIKARA MAHALLESİNİN BİR KISMI
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