  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 4 °C
»

Su Kesintisi 10 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 10 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 10 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

10 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.01.2021 16:00:00
Tamir Tarihi: 9.01.2021 17:35:00
Detay: Akçay mahallesi tüm genelinde su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Akçay mahallesi tüm genelinde

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.01.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 10.01.2021 12:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ GÜNEŞ SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: HACIKARA MAHALLESİNİN BİR KISMI

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • FAST sistemi nedir, nasıl kullanılır?08 Ocak 2021 Cuma 16:00
  • Çankaya zan altında08 Ocak 2021 Cuma 06:06
  • Dindar patronlara asgari ücret çağrısı “KAPI DIŞARI EDİN”08 Ocak 2021 Cuma 05:05
  • Erteleme Tuzağından Kurtar Kendini08 Ocak 2021 Cuma 04:04
  • TDVS Başkanı Nuri Ünal çözüm istedi - "Din görevlisi ile cemaat karşı karşıya geliyor"08 Ocak 2021 Cuma 03:01
  • İnsani Duygu: Merhamet08 Ocak 2021 Cuma 02:02
  • Örnek proje diğer belediyelerce de yapılsın istendi08 Ocak 2021 Cuma 01:03
  • Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş ile Leyla atışması07 Ocak 2021 Perşembe 15:49
  • 8 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!07 Ocak 2021 Perşembe 14:11
  • ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını bastı07 Ocak 2021 Perşembe 11:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti