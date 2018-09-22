Su Kesintisi 10 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?