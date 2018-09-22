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Su Kesintisi 10 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 10 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 10 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 710 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

10 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.02.2020 20:00:00
Tamir Tarihi: 10.02.2020 12:00:00
Detay: Yenimahalle ilçesi Karacakaya köyü içerisinde bulunan su deposunda oluşan arıza nedeni ile 10.02.2020 saat 12.00 a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Karacakaya köyü

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