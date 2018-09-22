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Su Kesintisi 11 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 11 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 11 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 11 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 11 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  11 Ağustos 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

11 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Elmadağ

 

Arıza Tarihi: 10.08.2021 19:20:00
Tamir Tarihi: 11.08.2021 09:05:00
Detay: Elmadağ İlçesi Süleymanlı mahallesindeki Yeni yapılan depo ve eski depo arasındaki hatlardaki arızalardan dolayı Süleymanlı ve Akarlara su temin eden motorlar 10.08.2021 tarihinde saat 19.15 durduruldu bu sebepten dolayı geç saatlerde Süleymanlı ve Akarlar mahallelerinden susuzluk şikayeti gelebilir.
Etkilenen Yerler: SÜLEYMANLI MAH AKARLAR MAH

Nallıhan

Arıza Tarihi: 11.08.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 11.08.2021 15:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

 

Polatlı

 

Arıza Tarihi: 11.08.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 11.08.2021 12:00:00
Detay: İSTİKLAL MAHALLESİ FİKRET SURURİ EVİRGEN CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR (VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ).
Etkilenen Yerler: İSTİKLAL MAHALLESİNİN BİR KISMI

Etimesgut

 

Arıza Tarihi: 11.08.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 11.08.2021 14:00:00
Detay: Etimesgut Topçu Mahallesinde gerçekleşecek olan abone şebeke hattı yenileme çalışmasından dolayı bazı mahallelerin bir kısmında planlı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayyıldız Mah. Oğuzlar Mah. ve Topçu Mah.

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 11.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 11.08.2021 14:00:00
Detay: HACIBEY MAHALLESİ ANKARA-İSTANBUL DEVLET YOLU CADDESİ BİLEN OTO LASTİK ÖNÜNDE MEYDANA GELEN Ø75 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: HACIBEY MAH, YAZI MAH, ATATÜRK MAH, ALİAĞA MAH, NASUHPAŞA MAH

Yenimahalle

 

Arıza Tarihi: 11.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 11.08.2021 17:00:00
Detay: Yenimahalle Macun mah.Bati Bulvari içi ø100 duktil içme suyu dagitim hattinda oluşan ariza çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Macun Mah.Afad lojmanlari Vera iş merkezi ve civari

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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